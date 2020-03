Concursos do Metro do Porto ficam vazios. Governo reforça verba

Os concursos para as duas obras de expansão do metro do Porto só receberam propostas acima do valor base, mas o Governo já aprovou um reforço da verba em 95 milhões de euros para que sejam relançados a 18 de março.

O Governo aprovou no Conselho de Ministros desta quinta-feira um reforço da verba prevista para as empreitadas de expansão das linhas Amarela e Rosa do Metro do Porto.





O Ministério do Ambiente e da Ação Climática explica, numa nota divulgada esta sexta-feira, que o prazo para apresentação de propostas terminou no dia 9, mas "todos os sete concorrentes apresentaram valores que ultrapassavam o valor base das empreitadas".