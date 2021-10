Fectrans anuncia reunião com Governo a poucos dias de greve da CP e IP

A greve, que foi convocada por várias organizações sindicais, está marcada para sexta-feira e tem como principal reivindicação aumentos salariais."Os trabalhadores da CP [Comboios de Portugal] e IP [Infraestruturas de Portugal] irão realizar uma greve de 24 horas, no dia 08 de outubro", anunciaram no passado dia 16 de setembro os órgãos representativos.Em comunicado divulgado hoje, a Fectrans indicou que espera da reunião de quarta-feira "medidas concretas de aumento de salário para todos os trabalhadores".Espera ainda um plano para "admissão de trabalhadores para substituírem os que faltam e os que são necessários para se conseguir fazer o aumento da oferta", medidas para a "harmonização das regras de trabalho na CP e na IP" e "uma calendarização para a negociação da revisão da contratação colectiva", entre outros pontos que pretende ver solucionados."Este conflito é resultado de um processo de negociação de muitos meses, que foi inconclusivo por falta de respostas do Governo, pelo que já não é o momento de se discutirem prazos para eventual apresentação das respostas que não foram dadas nestes meses passados", considerou a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações.