Fim da “Tesla das bicicletas” trava rodas em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O que acontece a um produto físico "inteligente", com funcionalidades muito dependentes de uma app, cujo fabricante fecha as portas? E como reparar avarias em peças que nenhuma outra empresa fabrica? São estas as questões que 200 mil proprietários de bicicletas Vanmoof em dezenas de países - incluindo Portugal - querem ver respondidas.



A construtura neerlandesa conhecida como a "Tesla das bicicletas" - devido ao design e alta tecnologia dos

...