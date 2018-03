Fim do passe combinado na RL fez subir preços a 3% dos passageiros

O Ministério do Ambiente estima que 3% dos passageiros com passe tenha tido um aumento de preço de cinco euros por causa da decisão da Rodoviária de Lisboa de eliminar os títulos combinados com a Carris e o Metro.

O fim do passe combinado na Rodoviária de Lisboa (RL) com a Carris e o Metro resultou num aumento de preço na ordem dos cinco euros, ou 10%, para "3% dos passageiros com passe", estima o Ministério do Ambiente.





Numa resposta a questões colocadas pelo deputado do PAN, André Silva, o gabinete de João Pedro Matos Fernandes salienta ainda que cerca de um terço dos passageiros afectados pela decisão unilateral da empresa, tomada em Março do ano passado, "possa ter disponíveris soluções de custo equivalente ou marginalmente inferior".