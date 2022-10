Fundo norte-americano que detém parte da Douro Azul quer entrar na TAP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O fundo de investimentos norte-americano Certares, que tem um forte interesse na área do turismo e detém 40% da Douro Azul, do empresário Mário Ferreira, quer entrar no capital da TAP.





A notícia é avançada pelo Público, que adianta que a Certares já fez chegar esse interesse ao Governo português, mas fontes próximas do executivo revelaram que não haverá grande vontade em realizar o negócio com um fundo isolado.





O executivo, nesta fase preliminar da reprivatização da transportadora aérea portuguesa, tem mostrado preferir, ou dar prioridade, a concorrentes como a Lufthansa, Air France-KLM e IAG (grupo da British Airways e a Iberia). Por outro lado, a Certares está também a negociar a privatização da ITA, que substituiu a Alitalia, e falta saber se o interesse se mantém caso ganhe a corrida à transportadora italiana, adianta o jornal.





Recorde-se que, tal como o Negócios noticiou, o Governo quer avançar com a venda de mais de 50% da TAP ainda este ano, com o consórcio da AIr France/KLM e a companhia alemã Lufthansa como favoritas na corrida. A operação poderá estar concluída nos primeiros meses de 2023.