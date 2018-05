Gare do Oriente: A estação irreverente construída para dar vida à cidade

É rentável, mas os senhores jornalistas bem podiam apanhar o comboio em, por exemplo, Entrecampos e sair na Gare do Oriente. Assim, poderiam observa o excelentíssimo estado de conservação dessa rentabilíssima estação. desde as plataformas no piso superior (elevadores, escadas, pinturas, bancos...) , até aos restantes pisos por ali abaixo. Uma miséria franciscana!

OPA ao BCP segue dentro de momentos

o MILENIUM BCP é o maior acionista português na EDP tem 2.5% e a EDP tem 2.5% do BCP logo se os chineses ficarem com a EDP também ficaram com 2.5% do BCP + 30% da FOSUN = 32.5% logo serão OBRIGADOS a lançar uma OPA ao restante capital do BCP