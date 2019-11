Governo cancelou ou adiou 18 obras prioritárias na ferrovia do Norte e Centro

A eletrificação da Linha do Douro até à Régua ou a renovação do troço entre Válega e Espanha foram algumas das obras suspensas pela Infraestruturas de Portgual, conta o Jornal de Notícias.

A Infraestruturas de Portugal (IP) cancelou ou adiou 18 obras do programa Ferrovia 2020, apresentado em fevereiro de 2016, conta o Jornal de Notícias na edição desta terça-feira, 19 de novembro.





A eletrificação da Linha do Douro que deveria estar concluída até ao final deste ano, por exemplo, foi mesmo cancelada, conta o mesmo jornal. "As dificuldades técnicas evidenciadas pelo consórcio projetista obrigaram à revogação do contrato. A IP está atualmente a concluir a contratação de um novo consórcio projetista", explicou fonte da Infraestruturas de Portugal ao Jornal de Notícias.