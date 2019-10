A poucos dias de chegar ao fim, o primeiro Executivo de António Costa concretizou a criação da Janela Única Portuária (JUL), que constava no seu programa de Governo O decreto-lei que cria a JUL, assim como as condições de funcionamento e acesso bem como a respetiva governação, gestão e operação, entra em vigor esta quarta-feira.

O diploma, que transpõe para a ordem jurídica interna uma diretiva comunitária, dá cumprimento ao previsto no programa do Governo, que estipulou a implementação da JUL como uma extensão do sistema da Janela Única Portuária (JUP), que entrou em funcionamento em 2008, como uma "ferramenta onde todos os parceiros, públicos e privados, envolvidos no negócio portuário efetuam, uma única vez, os seus atos declarativos, necessários à circulação de navios e mercadorias".

Segundo é salientado no decreto-lei publicado esta terça-feira em Diário da República, a JUL "é o sistema especializado destinado a facilitar a transmissão eletrónica segura, entre as entidades envolvidas, das informações previstas em legislação internacional e da União Europeia, bem como na legislação nacional, que são fornecidas para os fins administrativos e operacionais necessários à movimentação dos meios de transporte, das mercadorias e das pessoas, através dos portos nacionais e das cadeias logísticas servidas". Desta forma, permite "a gestão de diferentes fluxos de informação ao longo da cadeia de transporte, bem como a recolha unificada de atos declarativos".