"Qualquer alteração ao roteiro de manutenção em vigor, para deteção de fissuras não detetáveis por inspeção visual, resultará diretamente numa maior afetação de recursos humanos internos que, face ao atual quadro técnico insuficiente, agravado pelas restrições de contratação de recursos humanos impostas pela Tutela, se traduzirá num desfoque de outras atividades mais relevantes para a segurança do sistema", afirma a IP, num anexo de um relatório do Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários (GPIAAF).

O relatório refere-se a um descarrilamento na Linha do Douro e as conclusões apontam para falhas humanas, organizacionais e técnicas - os ferroviários ao serviço no dia do acidente cometeram falhas operacionais, que são a causa direta do descarrilamento. Mas o GIAAF diz que a "existência de fissuras" num aparelho de mudança da via "também foi um incontestável fator causal para o acidente".



Por isso, aconselha à IP um maior aprofundamento das operações de manutenção de agulhas, que a empresa assume não ter recursos humanos para o fazer. Ainda assim, a gestora de infraestruturas considera que o sistema "não apresenta um risco significativo que obrigue à revisão imediata dos procedimentos de inspeção atuais".