Governo falha metas do Programa Nacional de Investimentos 2030 nos projetos ferroviários

Leia Também Ferrovia 2020 tem 15% do investimento por lançar

Os atrasos no plano de investimentos Ferrovia 2020, que devia estar concluído há dois anos e meio e só tem 18% das obras concluídas, estão a afetar os projetos ferroviários do Plano Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030), avança esta terça-feira o Público . Dos 15 empreendimentos relacionados com ferrovia, apenas um está em execução.Seis dos 15 projetos ferroviários inscritos no PNI 2030 relacionados com a construção de novas linhas ou a modernização das existentes, deveriam estar concluídos em 2025, mas somam já "17 anos de atraso", com derrapagens que os atiram para 2027 e 2029. Só um — a modernização da linha do Vouga — está em execução e poderá cumprir o prazo definido, ainda que com um caderno de encargos aquém do anunciado.Em novembro, tal como o Negócios noticiou , o então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, garantiu no Parlamento que o plano de investimentos de dois mil milhões de euros do Ferrovia 2020 será concluído "com sucesso" e que "pouco ficará para depois de 2023", a data definida para a sua conclusão.Porém, quase cinco meses depois, há ainda projetos de 450 milhões de euros (22%) do Ferrovia 2020 que ainda não saíram do papel. Já as obras em curso representam 60% do total, no valor de 1,2 mil milhões.