Greve é para avançar

O plenário acabou e os trabalhadores decidiram manter a greve. "A greve é mesmo para avançar" por tempo indeterminado, realçaram os presidentes dos dois sindicados à saída do plenário, em declarações transmitidas pelas televisões, garantindo que "os serviços mínimos vão ser cumpridos".





O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) reuniram-se hoje em plenário conjunto em Aveiras de Cima.