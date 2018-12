Humberto Delgado foi o segundo que mais cresceu entre os grandes aeroportos europeus

Inês Gomes Lourenço/Correio da Manhã

Record number of air passengers carried at more than 1 billion in #EU in #2017

Busiest airports in 2017: London/Heathrow (78 million passengers), Paris/Charles de Gaulle (69), Amsterdam/Schiphol (68)https://t.co/qR0dhhAGQA pic.twitter.com/cNQWL5ydDA — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 6 de dezembro de 2018

Pelo aeroporto da capital portuguesa passaram 26,68 milhões de passageiros em 2017, mais 18,8% do que o registado em 2016. Este crescimento tornou o Humberto Delgado no 15.º maior aeroporto da União Europeia e o segundo que mais cresceu no ano passado, em termos de passageiros, entre os 30 maiores aeroportos da região. Apenas o aeroporto de Varsóvia, na Polónia, registou uma subida maior (22,7%).Os dados foram revelados esta quinta-feira, 6 de Dezembro, pelo Eurostat e mostram que a União Europeia registou um número recorde de passageiros áereos: 1.043 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos dos Estados-membros, o que representa um crescimento de 7% (mais 70,5 milhões de passageiros) face a 2016 e de 39% face a 2009.O maior número de passageiros foi registado pelo Estado-membro que está de saída, o Reino Unido, com 265 milhões de passageiros a passar nos aeroportos britânicos. Segue-se a Alemanha com 212 milhões, Espanha com 210 milhões, França com 154 milhões e Itália com 144 milhões.Registou-se subidas em todos os países da União Europeia, mas os maiores crescimentos, em termos percentuais, registaram-se em países mais pequenos ou menos desenvolvidos como a Eslovénia com 20%; Luxemburgo, Estónia, Bulgária e República Checa com 19%; Roménia, Croácia e Malta com 18%; Polónia e Portugal com 17%.Em 2017, Portugal foi o oitavo país da União Europeia com o maior número de passageiros aéreos, ficando atrás do Reino Unido, Espanha, Itália, Alemanha, França, Holanda e Grécia. Em termos de aeroportos, o Heathrow de Londres leva a melhor com 77,9 milhões de passageiros, seguido do aeroporto de Charles De Gaulle de Paris com 69,4 milhões e de Schiphol em Amesterdão com 68,4 milhões.O de Lisboa tornou-se o 15.º maior aeroporto da UE ao registar um crescimento de 18,8%, recebendo 26,68 milhões de passageiros que se dividem por nacionais (3,5 milhões), intra-UE (16,5 milhões) e extra-UE (6,7 milhões). Apenas o aeroporto de Varsóvia, na Polónia, registou uma subida maior em termos percentuais (22,7%), alcançando 15,7 milhões de passageiros.O gabinete de estatística europeu calcula o número de passageiros excluindo a contagem dupla do mesmo passageiro no transporte de nacionais e no de passageiros intra-UE. Por exemplo: uma pessoa que voe de Paris para Londres será contada em França como "passageiro de partida" e no Reino Unido como "passageiro de chegada", mas será contada apenas uma vez ao nível do conjunto da União Europeia. Ou seja, não é possível somar os passageiros de todos os Estados-membros para obter o valor do agregado.