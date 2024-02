IP compromete-se com 900 euros como remuneração mínima

A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou esta quinta-feira ter chegado a um acordo para atualizações remuneratórias com seis sindicatos.



Os trabalhadores da empresa têm realizado um conjunto de greves, as quais têm resultado no cancelamento de centenas de comboios, tendo os sindicatos chegado a admitir o regresso às paralisações em março por tempo indeterminado.





Esta quinta-feira, em comunicado, a IP refere que, "tendo em atenção o referencial aprovado pelo Governo, levou a cabo um novo conjunto de reuniões com as estruturas representativas dos trabalhadores, em que foram abordados e discutidos diversos cenários e temas, num clima de franco e aberto diálogo social".





No âmbito dessas reuniões, acrescenta a empresa liderada por Miguel Cruz (na foto), foi "possível chegar a acordo com seis sindicatos com significativa representatividade dos trabalhadores e trabalhadoras ao serviço das empresas do grupo IP (SINFA, ASCEF, SINAFE, SINDEFER, FENTCOP e SINTAP)".





Um dos elementos relevantes da proposta apresentada pela IP e objeto de acordo foi a definição de 900 euros como remuneração mínima a praticar na empresa, adianta.





A empresa pública diz ainda ser "expectável que outras organizações sindicais igualmente relevantes possam também vir a aderir ao presente acordo de atualização remuneratória".

A IP sublinha ainda acreditar, "pelo resultado que foi alcançado e pelas pontes criadas", na continuação da negociação de outras matérias do acordo coletivo de trabalho que vigora nas empresas do grupo.