IP passa a ter mais uma mulher na administração

António Laranjo (na foto) vai continuar à frente do conselho de administração da Infraestruturas de Portugal (IP) no triénio 2018-2020, de acordo com a assembleia-geral realizada no passado dia 29 de Março.





Em comunicado à CMVM, esta segunda-feira, a empresa que gere a infra-estrutura rodoviária e ferroviária vai manter os cinco elementos que já integravam o conselho de administração, a que junta agora, como vogal, Alexandra Nogueira Barbosa.





Além de António Laranjo, continuam como vice-presidentes da IP José Serrano Gordo e Carlos Fernandes e como vogais Alberto Almeida Diogo e Vanda Nogueira.