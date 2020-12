Apenas 3 dos 20 projetos do Ferrovia 2020 estão concluídos

Só 5% do número de quilómetros de via férrea previstos no Ferrovia 2020 foram modernizados ou construídos, segundo o Público.

