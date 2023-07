Linha circular do metro de Lisboa derrapa para fevereiro de 2025

O presidente do Metropolitano de Lisboa, Vítor Domingues dos Santos, afirmou esta sexta-feira no Parlamento que os atrasos nas obras de prolongamento da linha entre Rato e Cais do Sodré, criando a futura linha circular, são em média de 30 meses.

Segundo disse, no lote 1, entre a data do concurso público e a data de adjudicação, foram 27 meses, no lote 2, 40 meses, e no lote 3, 13 meses. Já no lote 4, cujo concurso foi lançado em agosto de 2021, "aguardamos visto do Tribunal de Contas", disse.





"Em média temos cerca de 30 meses de atraso", admitiu o presidente do Metropolitano, frisando que se estava prevista a conclusão para outubro de 2024 "vai passar para 2025".





Aliás, adiantou haver neste momento uma resolução do Conselho de Ministros, que disse esperar que seja aprovada na próxima semana, que "vai já compaginar o planeamento para fevereiro de 2025".





Vítor Santos assegurou ainda aos deputados que os 331 milhões de investimento na linha circular "estão perfeitamente garantidos com financiamento".



Relativamente à sinalização e ao novo material circulante, o responsável admitiu também atrasos, referindo que, se estava previsto para o último trimestre de 2023, "infelizmente a nova data é o primeiro trimestre de 2024", atribuindo em parte o atraso à guerra na Ucrânia devido à importância do aço na fabricação do material circulante.





"Gostaríamos muito de aumentar as frequências", afirmou o presidente do Metro, recordando no entanto que a empresa tem 110 unidades triplas, tendo uma disponibilidade de 96 ou 98 unidades, já que "temos sempre unidades em manutenção".





Vítor Santos disse ainda estar a trabalhar com a Secretaria de Estado Tesouro para que durante a Jornada Mundial da Juventude garantir que metro opera com a "máxima oferta quer de comboios quer de pessoal nas estações", mas "não conseguimos mais de 98 comboios".