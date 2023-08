Linha Rubi do metro do Porto só atrai dois interessados

O consórcio da Alberto Couto Alves, FCC e Contratas y Ventas e o agrupamento formado pela Casais, Conduril, Teixeira Duarte, Alves Ribeiro e Somafel foram os únicos a entregar propostas para a construção da nova linha do metro do Porto, o maior projeto do PRR.



Paulo Duarte Maria João Babo mbabo@negocios.pt 16:30









... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O concurso para a construção da linha Rubi do Metro do Porto, que inclui uma nova ponte sobre o Douro, recebeu propostas de dois consórcios, um formado pela Alberto Couto Alves, FCC e Contratas y Ventas, e o outro pela Casais, Conduril, Teixeira Duarte, Alves Ribeiro e Somafel, adiantou fonte oficial da empresa ao Negócios, salientando tratarem-se de dois agrupamentos "com liderança portuguesa".



A construção da ligação Casa da Música – Santo Ovídio representa um investimento global de 435 milhões de euros e será executada em pouco mais de três anos, acrescentou, escusando-se a divulgar os valores das propostas.

Agora, o júri do concurso irá iniciar o trabalho de análise destas duas propostas, de forma a poder apresentar ao conselho de administração da Metro do Porto o relatório de avaliação e uma proposta de adjudicação da obra.

É intenção da Metro do Porto poder arrancar com os trabalhos ainda em 2023, de modo a que a nova linha Rubi entre em funcionamento em 2026. O concurso para a nova linha inclui a construção de uma nova ponte sobre o rio Douro – que se vai chamar "Ferreirinha" –, que será a travessia em betão com o vão mais comprido da Europa, num total de 430 metros.



A linha Rubi é o maior projeto colocado a concurso, em valor, do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tendo este concurso como preço base os 370 milhões de euros. Já o valor global deste investimento – que será totalmente financiado a fundo perdido pelo PRR –, situa-se nos 435 milhões de euros. Saber mais Metro do Porto transportes linha Rubi FCC Casais Teixeira Duarte Conduril

Linha Rubi do metro do Porto só atrai dois interessados









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Linha Rubi do metro do Porto só atrai dois interessados O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar