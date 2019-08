Lisboa e Porto já podem criar empresas locais para articular redes de transportes públicos

A área metropolitana de Lisboa e do Porto vão poder criar empresas locais de transporte que vão permitir ter sistemas de bilhética integrados e articular as redes dos transportes públicos.

A área metropolitana de Lisboa e do Porto vão poder constituir empresas locais de mobilidade e transportes. O objetivo é que estas entidades permitam desenvolver um sistema de bilhética integrado para todos os operadores, bem como a articulação das redes e linhas dos transportes públicos, de acordo com o decreto-lei publicado esta quinta-feira, 22 de agosto.





"As empresas constituídas ao abrigo do presente decreto-lei têm por objeto social o desenvolvimento, a disponibilização e a gestão de um sistema de bilhética integrado para todos os operadores do serviço público de transporte de passageiros na respetiva AM [área metropolitana] ", lê-se no documento.