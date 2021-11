Lisboa: passe Navegante sem aumentos em 2022

Leia Também Primeiros autocarros da Carris Metropolitana nas ruas de Lisboa em junho

Os transportes públicos em Lisboa vão manter os mesmos tarifários no próximo ano. A Área Metropolitana de Lisboa (AML) decidiu não aumentar o preço do passe Navegantes, "após auscultação dos municípios com serviços próprios e em articulação com as demais autoridades de transporte da região".De acordo com um comunicado enviado esta manhã às redações pelo Metro de Lisboa, mandatado pela AML aferir os valores de venda ao publico apresentados pelos operadores de transporte, o passe Navegante municipal vai manter-se a 30€ e o Navegante metropolitano a 40€ mensais, apesar da Taxa de Atualização Tarifária (TAT) de 0,57 %, decretada pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes."Aos restantes títulos de transporte dos operadores e serviços da sua competência, conforme determinado pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, pode ser aplicada a Taxa de Atualização Tarifária de 0,57%. Este valor é aplicável, nos limites legalmente definidos, nas tarifas dos títulos de transporte ocasional (bilhetes simples, de bordo, pré-comprados e unidades intermodais de transporte pré-pagas), monomodal (tipo passe ou assinatura) e combinado", indica ainda o comunicado.O Metro de Lisboa refere que este congelamento de preços está em linha com a "estratégia de promoção e incentivo à utilização dos transportes coletivos, preconizada para a área metropolitana de Lisboa."Os preços do passe Navegante mantêm os mesmos valores desde a ciração deste título, em 2019.