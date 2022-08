Metro avalia revisão em alta do investimento na expansão

Perante a subida dos custos de construção, o Metro de Lisboa diz que a revisão do valor do investimento inicialmente previsto no prolongamento da Linha Vermelha a Alcântara e no metro ligeiro de superfície Loures/Odivelas, ambos financiados pelo PRR, está em avaliação.

