Metro de Lisboa: acessos às novas estações da Linha Vermelha já são conhecidos

O Metropolitano de Lisboa divulgou como vão ser os acessos exteriores das três novas estações subterrâneas da Linha Vermelha, que vão entrar em funcionamento em 2026: Campolide/Amoreiras, Campo de Ourique e Infante Santo, avança esta quinta-feira o Diário de Notícias

No caso da estação Campolide/Amoreiras, ficará a uma profundidade de 18,5 metros e localizada o longo da rua Conselheiro Fernando Sousa, próximo do cruzamento com a avenida Engenheiro Duarte Pacheco, e estão a ser pensados cinco pontos de acesso à estação.



Leia Também Cinco consórcios na corrida ao prolongamento da linha vermelha do metro de Lisboa A estação de Campo de Ourique, que ficará no sob o Jardim Teófilo Braga, e terá trinta e um metros de profundidade. Essa terá dois pontos de acesso: um na rua Almeida e Sousa, próximo do cruzamento da rua Ferreira Borges, e outro na rua Francisco Metrass.

Já a estação Infante Santo ficará localizada entre a avenida Infante Santo e a Calçada das Necessidades, a 29,5 metros de profundidade, e também dois acessos: um na avenida Infante Santo e outro na zona alta da Infante Santo. Leia Também Jorge Delgado: "Extensão da linha vermelha é investimento para 100 anos"

A essas três estações junta-se o projeto já conhecido da futura estação de Alcântara, que será à superfície. O custo estimado da expansão da Linha Vermelha é de cerca de 405 milhões de euros.