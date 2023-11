Trabalhos na via férrea vão afetar linha Amarela do Metro nos próximos fins-de-semana

O Metropolitano de Lisboa informou esta segunda-feira que nos dois próximos fins-de-semana - 18-19 e 25-26 de novembro - haverá alterações temporárias na circulação na linha Amarela, entre as 6:30 e as 13:00, devido à necessidade de se proceder à realização de trabalhos na via férrea para integração da linha circular com o novo sistema de sinalização.





Em comunicado, a empresa pública, que tem em curso o prolongamento das linhas Amarela e Verde, adianta que naqueles quatro dias as estações Campo Grande e Quinta das Conchas estarão encerradas, pelo que a circulação na linha Amarela estará interrompida entre as estações Cidade Universitária e Lumiar, até às 13:00.





"Das 6:30 às 13:00, a circulação na linha Amarela far-se-á por troços, entre Lumiar/Odivelas/Lumiar e Cidade Universitária/Rato/Cidade Universitária", diz o Metro, acrescentando que a estação Campo Grande da linha Verde estará a funcionar com normalidade.





O serviço será normalizado a partir das 13:00, garante.



O Metropolitano explica que a execução dos trabalhos, "pela sua natureza (intervenção na via-férrea) e complexidade, não é compatível com a circulação, em segurança, dos comboios e com o funcionamento do normal serviço de transporte", assegurando que os trabalhos "foram programados de forma a limitar, tanto quanto possível, o impacto no serviço de transporte de passageiros".





Durante este período de interrupção, o Metropolitano de Lisboa sugere a utilização de carreiras da Carris.