Metro de Lisboa: Investimento previsto sobe quase 500%

De acordo com o Plano de Atividade e Orçamento para 2020 da empresa pública, aprovado pela tutela este mês de outubro, os 82,5 milhões destinam-se, na sua maioria, à aquisição do material circulante que se encontra em “leasing” operacional, no valor de mais de 50 milhões de euros, e ao projeto de expansão entre as estações do Rato e do Cais do Sodré, em que o Metro da capital estima despender este ano

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...