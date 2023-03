Administrador da EDP Miguel Setas renuncia ao cargo, é substituído por Pedro Vasconcelos

Miguel Setas, atual membro do Conselho de Administração Executivo da EDP e "chairman" da EDP Brasil, renunciou ao cargo que ocupava desde 2015, anunciou a empresa esta segunda-feira em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sem apresentar os motivos para a decisão de saída por parte do administrador.



Setas será substituído por Pedro Vasconcelos, que neste momento é o responsável pela operação da empresa na região da Ásia, informou a elétrica à CMVM, posteriormente.



Ao que o Negócios apurou, Miguel Setas recebeu um convite para voltar ao Brasil em trabalho, onde vai integrar uma empresa que não é concorrente direta da EDP. "Depois de 18 anos de um percurso notável na EDP, o Miguel Setas decidiu seguir uma oportunidade profissional fora da empresa, regressando ao Brasil", confirmou o CEO Miguel Stilwell num e-mail interno, ao qual o Negócios teve acesso.



A renúncia de Miguel Setas ao cargo terá efeito a partir de 12 de abril, quando for designado o seu substituto na Assembleia Geral Anual da EDP. Caberá assim aos acionistas da elétrica aprovar a eleição de Pedro Vasconcelos enquanto novo membro do Conselho de Administração Executivo da EDP até ao final do mandato em curso para o triénio 2021-2023.



"A EDP regista e agradece o importante contributo de Miguel Setas, que integrou o Conselho de Administração Executivo da EDP ao longo dos últimos oito anos, e reconhece a atuação exemplar, quer pessoal quer profissional, deste administrador", acrescentou a elétrica em comunicado à CMVM.



Agora 'chaiman' da empresa, Miguel Setas ocupou o cargo de CEO da EDP Brasil entre 2014 e 2021, tendo sido substituído por João Marques da Cruz. Antes disso, também no Brasil, foi CEO da EDP Renováveis no país.





"O contributo imensurável do Miguel reflete-se na nossa organização, em especial nas áreas em que desenvolveu funções, entre as quais a EDP Comercial, EDP Inovação, EDP Brasil, EDP Produção, E-Redes e, nos últimos oito anos, como membro do Conselho de Administração Executivo. Estou grato por ter tido a oportunidade de partilhar com o Miguel estes últimos anos de liderança no âmbito de um período transformador para a empresa", escreveu ainda Stilwell de Andrade no mesmo e-mail, anunciando ao mesmo tempo a proposta de Pedro Vasconcelos para o cargo.



Já o novo administrador integra os quadros da EDP desde 2007 e "dispõe de um amplo conhecimento da sociedade, com uma forte experiência no sector da energia, entendendo-se que dispõe das condições adequadas para integrar o Conselho de Administração", anunciou também a EDP em comunicado à CMVM.



O Conselho de Administração Executivo da EDP é composto por cinco membros e passará a ter a seguinte composição a partir de 12 de abril: Miguel Stilwell de Andrade (presidente), Rui Teixeira, Vera Pinto Pereira, Ana Paula Marques e Pedro Vasconcelos.





"Num momento crítico para a estratégia da EDP, enquanto trabalhamos para liderar e acelerar a transição energética a nível mundial, estou certo de que o Cnselho de Administração Executivo irá beneficiar das competências extraordinárias do Pedro, bem como do seu profundo conhecimento do sector energético e da empresa", acrescentou ainda o CEO no seu e-mail.



O novo administrador proposto é membro da equipa de gestão da EDP Renováveis e Chief Operating Officer para a região Ásia-Pacífico, presidente executivo do Sunseap Group (Singapura), membro do Conselho de Administração da OW Ocean Winds e membro do Conselho de Administração da EDP Inovação e da EDP Ventures.



Licenciado em Engenharia Aeroespacial, integrou o Grupo EDP em 2007 como Gestor de Projetos de Fusões e Aquisições e Desenvolvimento de Negócio, função que desempenhou até 2009. Foi então destacado para os EUA, onde integrou a NGEN Partners. Regressou a Lisboa dois anos para o cargo de Chefe de Gabinete do CEO da EDP até ao final de 2012.



Em 2014, juntou-se ao Conselho de Administração da EDP Internacional, onde liderou o desenvolvimento hídrico na América Latina. Na sequência disso integrou a EDP Renováveis em 2016 como diretor de estratégia solar, tanto nos EUA como na Europa.



De 2017 até ao final de 2021, foi Diretor Global de Fusões e Aquisições e Desenvolvimento de Negócio no Grupo EDP, tendo liderado, entre outros, os Planos de Negócios para 2019-22 e para 2021-25, desinvestimentos estratégicos no valor de três mil milhões na geração (gás e hídrica) e comercialização de energia, investimentos estratégicos de 3,7 mil milhões de euros em redes de distribuição e plataformas renováveis e duas operações de aumento de capital no valor de 2,5 mil milhões de euros.



Notícia atualizada às 21h20 com mais informações disponibilizadas pela EDP na CMVM.