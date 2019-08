Navios nacionais vão poder ter segurança armada a bordo

O Governo aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que éstabelece o regime jurídico do exercício da atividade de segurança privada armada a bordo de navios que possuam bandeira portuguesa e que atravessem áreas de alto risco de pirataria.





"A necessidade deste regime prende-se com a circunstância de a pirataria ter um impacto significativo na segurança de pessoas e bens e no transporte marítimo do qual depende 90% do comércio mundial, pelo que a aprovação deste diploma visa garantir a segurança das pessoas e bens embarcados a bordo dos navios de bandeira portuguesa e, dessa forma, promover a competitividade do setor marítimo nacional", explica o Ministério do Mar em comunicado.