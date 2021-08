Novas linhas de metro em Lisboa vão custar mais de 1,2 mil milhões

Além do prolongamento das atuais linhas, o Metropolitano de Lisboa está também a trabalhar no projeto de um metro ligeiro de superfície para Odivelas, que irá gerir diretamente, estando igualmente a ser alvo de estudado os traçados das linhas de metro ligeiro para Loures e Oeiras. No entanto, no caso destes dois últimos, a gestão deverá ficar a cargo das próprias autarquias, segundo escreve o semanário.