Estudo ambiental entregue. Extensão da linha vermelha a Alcântara acelera para concurso

O Metropolitano de Lisboa submeteu à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) o estudo de impacte ambiental relativo ao prolongamento da linha vermelha que espera que esteja em concurso ainda este ano e seja uma realidade em 2025/2026.



A extensão da linha vermelha, com um financiamento de 304 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, prevê três novas estações subterrâneas (Amoreiras, Campo de Ourique e Infante Santo) e uma à superfície (Alcântara).





Leia Também Ministro do Ambiente espera consignar próximo troço da obra do Metro de Lisboa em janeiro

Em comunicado, enviado esta segunda-feira às redações, o Metropolitano de Lisboa informa que concluiu a fase do estudo prévio da extensão da linha vermelha, entre São Sebastião e Alcântara, para efeitos da avaliação de impacte ambiental, estando o processo de licenciamento ambiental agora nas mãos da APA.



O prolongamento da linha vermelha entre São Sebastião e Alcântara deverá iniciar-se a partir da zona já construída, localizada após a estação São Sebastião, através de um troço em túnel construído junto ao Palácio da Justiça e terá uma extensão total de aproximadamente 4 quilómetros, incluindo cerca de 380 metros em viaduto.

De acordo com o Metropolitano de Lisboa, durante o processo de desenvolvimento e avaliação das soluções em fase de estudo prévio, foram promovidas reuniões de apresentação das soluções de traçado com diversos organismos, bem como consultadas quatro dezenas de entidades/empresas para "obtenção de informação de cadastro de infraestruturas na área de intervenção do projeto e sua envolvente, no concelho de Lisboa, ou fornecimento de outra informação que considerada relevante para o desenvolvimento do estudo em causa".





Estudos sobre a procura diária pelas quatro novas estações previstas no prolongamento da linha vermelha indica que "corresponderá a um acréscimo de 11 milhões de passageiros (4,7%) em toda a rede no primeiro ano após a entrada em exploração", refere a nota do Metropolitano de Lisboa apontando que, contas feitas a 30 anos, os benefícios ascendem a 1.047 milhões de euros.A nova configuração da linha vermelha vai permitir retirar diariamente das estradas de Lisboa "3,7 mil viaturas", o que "significa menos 6,2 mil toneladas de CO2 no primeiro ano de operação", ainda segundo as estimativas avançadas pela Metropolitano de Lisboa.

Leia Também Assembleia Municipal de Lisboa aprova moções para suspender "expropriações" do Metropolitano