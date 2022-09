Número de passageiros nos aeroportos aumentou 269,1% no primeiro semestre

O número de passageiros nos aeroportos portugueses aumentou 269,1% entre janeiro e julho de 2022, quando comparado com o mesmo período de 2021, divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatísticas (INE). Foi do Reino Unido que chegaram mais pessoas, e foi também para este país que mais voos partiram, sendo também no aeroporto de Lisboa que se registou a maior movimentação (49,3% de um total de 15,1 milhões de passageiros)."O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos no primeiro semestre, com crescimentos de 589,2% no número de passageiros desembarcados e 675,4% no número de passageiros embarcados, face a 2021", denota o INE, acrescentando que esta evolução se justifica pelo encerramento do corredor aéreo entre Portugal e o Reino Unido em grande parte do período em análise em 2021.Em segundo lugar na lista de países de origem e de destino dos voos com passageiros nos aeroportos nacionais surge França e em terceiro Espanha.Já em julho deste ano, movimentaram-se 6,2 milhões de passageiros e 19,8 mil toneladas de carga e correio nos aeroportos nacionais. Dados que correspondem a um aumento de 122,5% e 20%, respetivamente, face ao período homólogo. Já quando comparado com julho de 2019, antes do início da pandemia de covid-19, o movimento de passageiros diminuiu 1,5% e o movimento de carga e correio aumentou 7,6%, destaca o INE.No mês em causa registou-se, em média, o desembarque diário de 104,3 mil passageiros nos aeroportos nacionais (95,9 mil no mês anterior), "aproximando-se do valor observado em julho de 2019 (105,5 mil)".O número de aeronaves em voos comerciais que aterraram nos aeroportos nacionais ascendeu aos 22,8 mil, mais 46,6% face a julho do ano anterior.Do número total de passageiros que aterrou em Portugal no mês de julho, 81,1% corresponderam a tráfego internacional, sendo a maioria provenientes do continente europeu. "Relativamente aos passageiros embarcados, 79,5% corresponderam a tráfego internacional, tendo como principal destino aeroportos no continente europeu", salienta ainda o instituto.