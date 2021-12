Pandemia diminuiu empresas de autocarros, táxi e rent-a-car

O impacto da pandemia no setor da mobilidade e dos transportes não se fez apenas sentir na quebra dos passageiros transportados, tendo também originado uma redução do número de empresas licenciadas. De acordo com o anuário estatístico de 2020 divulgado esta terça-feira pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), no primeiro ano da pandemia houve uma redução do número de sociedades que operam serviços

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...