Pedro Moreira: "Resultado histórico da CP é apenas o primeiro passo"

O presidente da CP, Pedro Moreira, afirmou esta quarta-feira que o resultado líquido positivo de 8 milhões de euros obtidos em 2022 pela operadora ferroviária "é apenas o primeiro passo de uma jornada que nos levará a melhorar ainda mais a qualidade do transporte ferroviário em Portugal e a reforçar a nossa posição como referência no setor".





Citado no comunicado em que a CP anunciou também ter registado o maior número de passageiros dos últimos 20 anos, Pedro Moreira acrescentou que "estamos empenhados em contribuir para um futuro mais verde, apostando em soluções de mobilidade sustentáveis e reduzindo a nossa pegada ecológica".





"Acreditamos que a inovação e a modernização do setor ferroviário são fundamentais para o nosso sucesso e, por isso, continuaremos a investir no desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas mais eficientes", disse ainda, salientando que o facto de a empresa pública ter registado um resultado líquido positivo pela primeira vez na sua história é um "marco histórico" que "evidencia também a gestão cuidada dos recursos financeiros, oriundos de fundos públicos".





"Tal comprometimento ilustra o senso de responsabilidade da empresa em aprimorar a eficiência, minimizar custos e assegurar a sustentabilidade das suas operações", apontou, acrescentando que "a sinergia entre a nossa equipa, a gestão responsável dos recursos públicos e a visão de futuro para o setor ferroviário são os pilares que sustentam o sucesso da CP e garantem um futuro promissor para a empresa e para todos os envolvidos".





A CP anunciou esta terça-feira os resultados de 2022 que, como o Público noticiou, representa uma melhoria de 22 milhões de euros face a 2021, registados "num contexto de aumento expressivo dos custos com energia para a tração dos comboios", os quais aumentaram mais de 28,5 milhões de euros em apenas um ano.





A empresa registou mais de 148 milhões de passageiros transportados no ano passado, o que em comparação com 2019, ano que antecedeu a pandemia, representa um aumento de 2,2%.. Os Urbanos de Lisboa apresentaram um crescimento de 6,7%, enquanto os serviços regionais registaram um aumento de 5,1%.





Para a CP, "o impacto do PART foi crucial para um incremento de aproximadamente 12% nos títulos mensais".



No comunicado, a empresa pública realça para a melhoria dos resultados a estratégia de recuperação de material circulante, assim como as sinergias criadas com a fusão da EMEF na CP e a abertura das oficinas de Guifões e a internalização de vários serviços.