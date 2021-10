A associação Vale d'Ouro está a propôr a criação de uma linha de alta velocidade para o norte do país, que fará com que seja possível ir do Porto a Madrid em três horas e até Paris em cerca de oito horas e meia, indica o Jornal de Notícias.





Paços de Ferreira, Amarante, Vila Real, Alijó/Murça, Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança.

A associação acredita que nesta linha poderiam vir a circular, no mínimo, 50 comboios por dia - 25 por sentido -, com operações no serviço regional, intercidades, alta velocidade e ainda de transporte de mercadorias, sendo necessários 20 anos até à conclusão do projeto.

A proposta implica a criação de uma linha de Trás-os-Montes, com uma extensão de 265,5 quilómetros e uma velocidade até 250 km/h. O arranque seria no Aeroporto Sá Caneiro, com paragens emCom esta linha, uma viagem do Porto a Bragança demoraria menos de uma hora e 15 minutos.