Carlos Fernandes: “Obras para alta velocidade vão ser lançadas em 2023”

A IP vai submeter no início de 2022 os primeiros estudos de impacto ambiental do projeto da alta velocidade Lisboa-Porto, para no ano seguinte começar a lançar as grandes obras. Em 2028, a viagem demorará menos de duas horas e em 2030 1h17, diz o vice-presidente da empresa.

Carlos Fernandes: "Obras para alta velocidade vão ser lançadas em 2023"









