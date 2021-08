Portos dos Açores com 19,5 milhões de euros de volume de negócios em 2020

Segundo a sociedade anónima, em 2020, a Portos dos Açores desenvolveu investimentos pelas diferentes infraestruturas portuárias de cerca 25 milhões de euros, entre empreitadas de obras públicas e aquisição ou manutenção de equipamentos portuários (terrestres e/ou marítimos).A sua atividade corrente representou um volume de negócios, em 2020, de cerca de 19,5 milhões de euros.A Portos dos Açores gere 23 infraestruturas portuárias: 14 portos, sete marinas ou núcleos de recreio náutico e dois terminais de passageiros e cruzeiros por todas as nove ilhas da região.Está presente em 14 concelhos do arquipélago e possui cerca de 280 trabalhadores.Um decreto legislativo regional de 22 de agosto de 2011 determinou a incorporação, por fusão, das sociedades Administração dos Portos das Ilhas de São Miguel e Santa Maria (APSM), Administração dos Portos da Terceira e Graciosa (APTG), e Administração dos Portos do Triângulo e do Grupo Ocidental (APTO) na sociedade Portos dos Açores, SA.Na sua jurisdição estão, ainda, a piscina natural das Portas do Mar e as piscinas de São Pedro, ambas em Ponta Delgada, áreas de recreio e lazer englobadas dentro do perímetro dos espaços do domínio público sob jurisdição portuária.A Portos dos Açores gere os portos de Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, de Ponta Delgada, em São Miguel, da Praia da Vitória e Pipas, na Terceira, da Praia, na Graciosa, de Velas e da Calheta, em São Jorge, de São Roque, da Madalena e das Lajes, no Pico, da Horta, no Faial, das Lajes e Santa Cruz, na ilha das Flores, e da 'Casa', no Corvo.