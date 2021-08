Portos dos Açores prevê 100 escalas de navios de cruzeiro até final do ano

Leia Também Portos dos Açores com 19,5 milhões de euros de volume de negócios em 2020

Em comunicado de imprensa, a empresa realça que nos últimos quatro meses de 2021 deverá ser registado "um significativo movimento de navios de cruzeiro" na região, devido à redefinição de rotas por parte dos operadores, que "privilegiaram inequivocamente o destino Açores"."Com base nesses pressupostos, até ao final do ano, as mais recentes previsões apontam para a concretização de cerca de 100 escalas de navios de cruzeiro", lê-se no comunicado de imprensa.A Portos dos Açores atribui "natural destaque" à presença do armador alemão 'Hapag Lloyd Cruises', que entre setembro e outubro "vai colocar o navio 'Hanseatic Inspiration' a realizar cinco itinerários, numa operação quase exclusiva no arquipélago açoriano".A empresa realça que, atualmente, os "navios de cruzeiro de expedição têm assumido um natural protagonismo", devido à "restrita lotação" e à dimensão que permite visitar regiões "mais afastadas dos epicentros pandémicos", resultantes da covid-19.A Portos dos Açores conclui referindo que "a breve trecho" e "de forma progressiva e sustentada", vai ser "possível regressar a valores mais animadores do que aqueles registados nos últimos tempos" na região, quanto à movimentação portuária.