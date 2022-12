Portway chega a acordo para aumento de salários em 2023

A Portway, empresa que faz o handling das companhias aéreas nos aeroportos nacionais, chegou a acordo com as estruturas sindicais para atualizações salariais dos trabalhadores em 2023."Os aumentos salariais para os níveis base das tabelas são de 8,5% e no mínimo de 5% nos níveis seguintes", informa a empresa de handling, numa nota enviada às redações, acrescentando que parte destes aumentos serão feitos ainda este ano, com retroativos ao mês de outubro.Está ainda prevista a atribuição de um prémio adicional a todos os trabalhadores, que será pago em fevereiro, mas apenas se a Portway atingir "um comportamento económico-financeiro e operacional em linha com os níveis esperados".

"Em concreto, o resultado final da negociação significa que, no próximo ano, a massa salarial da Portway vai aumentar 5,5%. Incluem-se aqui os aumentos salariais e devidos impactos em todas as rúbricas indexadas e atualizações de vários subsídios como sejam o abono de transporte, o benefício social e o subsídio de alimentação", explica a Portway.



A empresa salienta que este é "um esforço financeiro considerável" para uma empresa que não recuperou totalmente o desempenho verificado antes da pandemia. "No entanto, no atual contexto inflacionista, a empresa solidariza-se com os seus trabalhadores e avança para aumentos salariais e de subsídios, num espírito de cooperação perante o cenário de aumento generalizado do custo de vida que se vive no país e na Europa", conclui.



Na proposta entregue à Portway em meados de outubro, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) propuseram uma atualização salarial de 7% e 9%, respetivamente.