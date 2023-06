Presidente da IP Telecom deixa administração da Infraestruturas de Portugal

A presidente da IP Telecom desde 2015 e uma das vogais do conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal também desde o mesmo ano renunciou à sua posição no conselho de administração da IP, informou a empresa esta sexta-feira através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira apresentou a sua renúncia ao cargo esta sexta-feira. Já no passado dia 31 de março a vogal Ana Isabel Mota da Silva Coelho tinha também apresentado a demissão.No conselho de administração executivo fica apenas o presidente, Miguel Jorge de Campos Cruz, dois vice presidentes - Carlos Alberto João Fernandes e Maria Amália Freire de Almeida - e apenas uma vogal, Alexandra Sofia Vieira Nogueira Barbosa.