Presidente da Medway: “É preferível o país concentrar-se em dois ou três projetos estruturais”

Para Carlos Vasconcelos, presidente da Medway, resolvido o problema da linha do Norte e tendo a linha da Beira Alta e o corredor Sul até Badajoz a funcionar, “o país fica dotado de uma boa rede com capacidade para responder ao mercado”.





Depois do Ferrovia 2020, que está ainda em curso, quais deviam ser as prioridades do Plano Nacional de Investimentos (PNI) 2030?