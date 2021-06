Projeto da nova linha de metro em Gaia atrai 11 candidatos

A Metro do Porto recebeu 11 propostas no concurso público para o projeto da linha Casa da Música – Santo Ovídio, a nova ligação entre o Porto e Vila Nova de Gaia que representa um investimento total de 299 milhões de euros e que integra o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português.

As 11 concorrentes vão agora ser avaliadas pelo júri, que remeterá as conclusões ao conselho de administração da transportadora. O valor base deste concurso era de 4,8 milhões de euros, sendo que o objetivo passa por lançar o concurso para a empreitada nos primeiros meses de 2022.

Conhecida como a segunda linha de Gaia, a ligação entre as zonas da Boavista e do Campo Alegre, no Porto, e Santo Ovídio, na margem sul do Douro, prevê a construção de uma nova ponte sobre o rio – localizada a 500 metros a nascente da Ponte da Arrábida e dedicada também a peões – no valor de 50 milhões de euros.

Com uma extensão de seis quilómetros, a nova linha conta com sete estações: Casa da Música, Campo Alegre, Arrábida, Candal, Rotunda VL8, Devesas e Soares dos Reis. Vai servir uma das zonas mais populosas da área metropolitana, aliviar a tensão na Linha Amarela (entre o Hospital de São João e Santo Ovídio) e criar um novo interface modal em Gaia, pela ligação à estação de comboios das Devesas.

Num comunicado emitido esta quarta-feira, 16 de junho, a Metro do Porto sublinha que esta é uma das principais obras que o governo português incluiu na chamada "bazuca" europeia. O plano aprovado esta manhã por Bruxelas prevê que esta linha comece a ser construída em 2023 e que fique concluída até ao final de 2025.

A empresas de transportes presidida por Tiago Braga prevê ainda que esta linha consiga atrair para a rede cerca de 325 mil novos clientes por dia, aproximadamente 120 milhões por ano.