SIBS vende participação na Via Verde à Brisa

A Brisa chegou a acordo com a SIBS para adquirir os 20% que esta entidade tem na Via Verde Portugal (VVP), passando a empresa liderada por António Pires de Lima a controlar 80%.





Em comunicado, a Brisa e a SIBS anunciaram esta quarta-feira que acordaram a reconfiguração da parceria que as une na Via Verde desde a sua constituição, no ano 2000, para gerir e desenvolver o sistema eletrónico de pagamentos de serviços de mobilidade, não revelando valores da aquisição.





"A SIBS é acionista originária da VVP, prestando, desde a data da sua constituição, os serviços necessários ao funcionamento da atividade comercial da VVP, para cobrança dos valores devidos em função da utilização de infraestruturas rodoviárias", referem na mesma nota, onde salientam que "esta nova etapa na relação entre a Brisa e a SIBS concretiza-se através de dois eixos estratégicos: a aquisição pela Brisa da posição da SIBS na VVP e o reforço da parceria tecnológica de longo prazo entre a SIBS e VVP".





"Assim, por um lado, e no âmbito do acordo agora celebrado, a SIBS vende à Brisa a posição acionista que detém no capital da VVP", revelam no comunicado, salientando que a concretização do acordo, com a compra e venda efetiva das ações, e designadamente a definição final da nova estrutura acionista da VVP, "encontra-se sujeita ao cumprimento das regras e formalidades estatutárias que conferem à Ascendi – terceiro acionista da VVP – um direito de partilha das ações a transmitir, na proporção atual da sua participação".



Por outro lado, é dito ainda, "a SIBS irá consolidar a sua parceria tecnológica com a VVP, como parceiro para a inovação no domínio dos pagamentos eletrónicos, com o foco na geração de novos serviços de mobilidade inovadores em benefício dos quase três milhões de clientes Via Verde".



Para António Pires de Lima, CEO da Brisa, "aprovado o plano estratégico Vision 25 da Brisa, estamos, com este passo, a criar as melhores condições para a sua execução no que diz respeito à Via Verde".



"Temos as maiores expectativas em relação a esta nova etapa na parceria que une a Brisa e a SIBS no projeto Via Verde. E acreditamos na oportunidade que estamos a criar para continuar a fazer crescer a Via Verde e a entregar sempre melhores serviços de mobilidade aos seus clientes", diz ainda o responsável, citado no comunicado.



Já Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS, explica que, "nesta fase, e seguindo a atual estratégia da empresa, como um dos principais processadores de pagamentos na Europa, a SIBS considera que é o momento certo para alienar a sua participação na empresa, mantendo uma relação de proximidade e empenho na continuação e crescimento deste caso de sucesso português, e continuando a apostar no desenvolvimento de serviços que melhorem a vida dos portugueses".



A Via Verde – que era até agora detida em 60% pela Brisa, em 20% pela SIBS e em 20% pela Ascendi - foi criada em 1991 e conta hoje com mais de 4,3 milhões de identificadores e mais de 2,7 milhões de clientes em Portugal, prestando serviços como o pagamento de portagens e outros serviços de mobilidade, como o Via Verde Estacionar.