Ascendi exerce preferência e fica com 25% da Via Verde

A Ascendi, que até agora detinha 20% da Via Verde Portugal, decidiu exercer o direito de preferência e comprar parte da posição que a SIBS vai alienar, reforçando para 25%. A Brisa ficará, assim, com 75% da empresa.





Contactada pelo Negócios, fonte oficial da Ascendi confirmou que a concessionária detida pela francesa Ardian exerceu o direito de preferência na sequência do acordo entre a SIBS e a Brisa para a venda dos 20% até agora detidos pela gestora da rede Multibanco. A operação foi concluída esta quarta-feira.





No início de novembro, a Brisa e a SIBS anunciaram terem chegado a acordo para o grupo liderado por António Pires de Lima adquirir os 20% que SIBS tinha na Via Verde Portugal.





O negócio, cujo valor não foi divulgado, permitiria à Brisa reforçar a sua posição dos atuais 60% para 80%, mas a concretização do acordo ficou dependente da decisão da Ascendi, que tinha direito de partilha das ações a transmitir, na proporção atual da sua participação.





A Via Verde foi criada em 1991 e conta com mais de 2,7 milhões de clientes.





A empresa tem planos para investir cerca de 30 milhões de euros até 2025, dos quais 10 a 15 milhões só nos próximos dois anos, altura em que pretende lançar novos produtos e serviços, reveleram em entrevista ao Negócios, no início de novembro, António Pires de Lima, CEO da Brisa, e Eduardo Ramos, administrador do grupo responsável pela VV



Com o aumento da participação na VV – em que continua a contar com a Ascendi como sócia – a Brisa garante estar "focada para, dentro de dois a três anos, começar a dar novamente passos para internacionalizar o conceito da Via Verde", reveelram ainda.