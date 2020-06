Só o transporte aéreo de mercadorias aumentou no primeiro trimestre

O transporte de passageiros e de mercadorias sofreu quedas acentuadas em março devido à pandemia, levando a que a variação no primeiro trimestre também tenha sido negativa.

De acordo com os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, só o transporte aéreo de mercadorias registou um aumento no primeiro trimestre.

"O transporte aéreo de mercadorias foi o único modo a manter a tendência de crescimento, apesar da desaceleração", refere o INE, dando conta que no primeiro trimestre o aumento foi de 4,2%, o que compara com o crescimento de 16,2% nos últimos três meses de 2019.

Os transportes marítimo (-2,7% nos portos marítimos nacionais), ferroviário (-7,3%) e rodoviário de mercadorias (-2,8%), registaram todos variações negativas.

No transporte de passageiros as variações foram ainda mais negativas. O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais totalizou 9,5 milhões, representando um decréscimo de 15,4%.

"O impacto da pandemia COVID-19 e das medidas restritivas adotadas ao nível do espaço aéreo foi significativo no mês de março, tendo-se registado acentuadas reduções no movimento de passageiros nos principais aeroportos nacionais, que se situaram entre -55,8% no aeroporto do Porto e -49,1% no aeroporto do Funchal", refere o INE, assinalando que o número de aeronaves aterradas e o número de passageiros sofreram reduções acima de 90% nos últimos dias de março.

A pandemia também penalizou o o transporte por metropolitano, que desceu 5,6% no primeiro trimestre e 45% em março.

O transporte fluvial de passageiros decresceu 12,1% para 4,3 milhões de passageiros transportados.