STCP volta a estender prazo do concurso para aquisição de 48 autocarros elétricos

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) voltou a prolongar o prazo do concurso público para a aquisição de 48 autocarros elétricos e estação de carregamento, estendendo-o até 18 de novembro, foi anunciado esta sexta-feira.Em comunicado enviado às redações, a STCP informa que o Conselho de Administração aceitou "o pedido de prorrogação do prazo, por quatro dias úteis, apresentado por um dos interessados concorrentes ao concurso público internacional".O procedimento concursal visa a "aquisição de 48 viaturas de transporte de passageiros 100% elétricas e uma estação de carregamento elétrica, constituída por 24 carregadores duplos".Assim, "o prazo limite será estendido até às 17:00 do próximo dia 18 novembro de 2022"."Trata-se de uma segunda prorrogação do prazo para apresentação das propostas do Concurso lançado em 26 de setembro de 2022. A primeira prorrogação do prazo, também solicitada por um concorrente, tinha permitido alargar a data de apresentação para 14 de novembro", esclarece a STCP.O investimento associado ao concurso é de cerca de 20 milhões de euros, "parcialmente financiado, no montante de 8.443.209,70 euros", pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)."Pretende-se que a nova estação de carregamento seja instalada na Estação de Recolha da Via Norte, instalações a que ficarão alocadas as novas viaturas da frota STCP. Será ainda construída uma subestação elétrica para alimentação dos carregadores", pode também ler-se no comunicado hoje enviado às redações.A STCP estima que "a introdução na frota destes 48 autocarros elétricos (tipologia standard de 12 metros e com autonomia de cerca de 320 km) venha a ocorrer no último quadrimestre de 2023".A empresa assinala ainda que "com a aquisição destes novos autocarros elétricos a STCP verá a sua frota 100% livre de emissões aumentar dos atuais 20 veículos para 68, o que permitirá uma redução de emissões de CO2 de cerca de 4.000 ton/ano".A aquisição dos novos veículos vai também permitir "substituir 24 viaturas standard em fim de vida e reforçar a frota da empresa com mais 24 novas viaturas energeticamente limpas".