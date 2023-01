TAP pública contratou mais e paga melhor a diretores

14,5 mil euros brutos na empresa pagos aos diretores de primeira linha, quando antes se pagava um valor máximo de 12 mil euros.

Os novos diretores e quadros de topo da TAP, contratados sob a liderança de Christine Ourmières-Widener, ganham mais do que os que foram demitidos durante a pandemia, avança esta sexta-feira o semanário Expresso . Há salários que chegam a ser de mais 2 mil euros do que na administração anterior.Esta diferença salarial face aos valores praticados na gestão dos acionistas privados surge depois da pressão do plano de resstruturação, aprovado por Bruxelas, ter obrigado a cortar em 25% a massa salarial da companhia aérea nacional. O Expresso dá conta de que existem salários deA situação tem gerado mal-estar interno, uma vez que a maioria dos novos diretores e quadros de topo da TAP contratados mais recentemente são estrangeiros, que vêm ganhar em Portugal mais do que quem está mais tempo na empresa. Questionada, fonte oficial da TAP recusou-se a comentar o assunto.