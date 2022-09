Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa fazem greve de 24 horas em 12 de outubro

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa vão fazer uma greve de 24 horas no dia 12 de outubro por aumentos salariais e melhores condições de trabalho, disse esta quinta-feira fonte sindical, revelando que este é o início de "novas lutas"."Vamos fazer uma greve no dia 12, de 24 horas", indicou Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS).Em declarações à Lusa, a sindicalista explicou que a administração do Metropolitano de Lisboa mostra-se "irredutível e sem qualquer capacidade negocial", pelo que o processo negocial iniciado há meses não foi concluído.Por isso, os trabalhadores "não têm aumentos salariais, o que, face a esta situação com a inflação a cifrar-se em 9% por mês, não é de todo admissível", afirmou."Os trabalhadores estão a perder poder de compra", frisou.Anabela Carvalheira destacou também que continuam a faltar trabalhadores no Metropolitano de Lisboa.Outro dos motivos prende-se com dois processos disciplinares com intenção de despedimento que a empresa levantou a dois trabalhadores depois de uma greve realizada em junho, que a FECTRANS considera serem ilegais."Face a estes motivos, vamos iniciar uma fase de novas lutas, estando já marcado um plenário para dia 10 de outubro para decidir essas novas formas de luta", afirmou a sindicalista.MCL // MLSLusa/Fim