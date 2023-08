Transportadora da Carris Metropolitana paga salários abaixo da lei a imigrantes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Auto Viação Feirense estará a violar a contratação coletiva, ao pagar salários inferiores ao previsto por lei, e a cometer fraude fiscal e contributiva, segundo o Dinheiro Vivo.

Em causa está o facto de não declarar trabalho suplementar relativamente a cerca de 20 motoristas imigrantes que recrutou, no ano passado, no Brasil, para operar parte da concessão pública da Carris Metropolitana, entre Moita e Setúbal, que foi atribuída à espanhola Alsa.

Segundo a dirigente da FECTRANS - Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Transportes e Comunicações - o valor das horas extraordinárias e o trabalho realizado em feriados ou dias de descanso semanal obrigatório e complementar também está a ser remunerado abaixo dos montantes previstos no acordo coletivo de trabalho.

No entanto, em declarações ao Dinheiro Vivo, o presidente do conselho de administração da Feirense, Gabriel Couto, garantiu que "a empresa está a cumprir com o acordo coletivo e a pagar 1018 euros de ordenado base de entrada".