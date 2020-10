Transportes do Porto para 3 espanholas e 2 portuguesas

Alsa e Vectalia ofereceram preços mais baixos para os transportes da Área Metropolitana do Porto, descendo aos 1,10 euros por quilómetro, e frotas com mais veículos “verdes”. Apesar de terem vencido os cinco lotes, três irão para os segundos classificados, como a Barranquense e Bus On Tour.

