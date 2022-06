Transportes Paulo Duarte estima atingir receita de 114 milhões em 2022

A Transportes Paulo Duarte fechou o ano de 2021 com um volume de negócios de 95 milhões de euros, o que representa um crescimento de cerca de 30% face a 2020, anunciou a empresa esta segunda-feira, adiantando que "pretende reforçar estratégia de crescimento e prevê terminar o ano de 2022 com um volume de negócios de 114 milhões de euros".





Com uma equipa de 1.200 colaboradores – dos quais 1.000 motoristas – e com uma frota de cerca de 1.400 viaturas, a empresa de transporte de mercadorias revela ainda que tem previsto um investimento de 10 milhões de euros que será alocado à aquisição de empresas em Espanha nos próximos cinco anos, "com o objetivo de solidificar a sua posição como um player de referência no setor, não só a nível nacional, mas, também, a nível ibérico e europeu".





Em 2021, ano em que celebrou 75 anos de atividade, a Paulo Duarte recorda que reforçou a sua aposta na internacionalização, tendo adquirido, no final desse ano, duas empresas espanholas – a Cisternas Hurtrans (Hurtrans), que opera no mercado de líquidos alimentares – uma "área com uma importante perspetiva de crescimento" - e a Hijos de Román Bono Guarner (HRBG), especializada no transporte de matérias perigosas.





A transportadora realça ainda que em 2021 ultrapassou a meta dos dois milhões de entregas, tendo, neste processo, poupado 539.647 toneladas de CO2.





A empresa sublinha que adquiriu ainda camiões da nova geração MAN, o que lhe permitiu não só o transporte de carga útil superior, como, também, uma maior poupança de combustível, refere na mesma nota, onde afirma também que tem previstos, para os próximos anos, investimentos em sistemas de informação e tecnologia "com o objetivo de otimizar as rotas e os consumos e, consequentemente, a qualidade do serviço prestado aos clientes e a sustentabilidade económica e ecológica".





Citado no comunicado, Gustavo Paulo Duarte, diretor-geral da Transportes Paulo Duarte, recorda as dificuldades provocadas pela pandemia e pela subida dos preços dos combustíveis, acrescentando que "a longo prazo a Transportes Paulo Duarte pretende continuar a promover melhorias internas que permitam à empresa solidificar-se como uma referência no setor".





Para isso, diz, "iremos continuar a reforçar parcerias na Europa, mais concretamente em Espanha, assumindo, cada vez mais, um posicionamento ibérico".