Transportes públicos perdem 60% dos passageiros no trimestre

As principais empresas públicas de transporte de Lisboa e Porto transportaram menos 64 milhões de passageiros no primeiro trimestre deste ano. O metro de Lisboa foi o que mais procura perdeu com o segundo confinamento no país.

Transportes públicos perdem 60% dos passageiros no trimestre









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.