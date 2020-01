Adicionalmente, a Bird anunciou que alargou a sua próxima ronda de financiamento de 275 milhões para 350 milhões de dólares.



Com a aquisição da Circ, os investidores na Bird passam a incluir a Target Global, a Team Europe, a Idinvest Partners e a Signals Venture Capital.



A Circ entrou em Portugal no início do ano passado, primeiro em Faro e pouco depois em Lisboa. Desde então alargou as operações a cidades como Matosinhos, Coimbra, Almada e Braga.

A Bird adquiriu a alemã Circ, criando um novo "gigante" no mercado das trotinetas elétricas partilhadas, anunciou esta segunda-feira, em comunicado, a empresa norte-americana.Com esta aquisição, a Bird soma mais de 300 novos colaboradores às suas operações na Europa. A empresa norte-americana está presente em mais de uma centena de cidades em todo o mundo, enquanto a Circ opera em 43 cidades de 12 países europeus e do Médio Oriente. Ambas as operadoras estão presentes em Lisboa.