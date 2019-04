Trotinetas elétricas chegam à Maia através da Flash

A cidade da Maia passa a contar a partir desta quarta-feira com as trotinetas elétricas da Flash, um dos mais recentes operadores destes veículos a chegar a Portugal, anunciou esta quarta-feira a empresa em comunicado.

A Flash opera atualmente em Lisboa, Faro e Coimbra, sendo a empresa com presença em maior número de cidades. A empresa destaca que a Maia será um dos primeiros concelhos do Porto a dispor deste novo serviço de mobilidade.

A Flash terá uma frota, cuja dimensão não divulgou, que inclui dois modelos de trotinetas, um dos quais o mais recente modelo desenvolvido pela empresa e que apresenta suspensões reforçadas, travões duplos, leds de sinalização e rodas maiores.

O preço será idêntico ao que vigora nas restantes cidades: um euro para o desbloqueio e 0,15 euros por quilómetro. Tal como nos outros mercados em que está presente, a Flash incentiva o correto estacionamento das trotinetas devolvendo 0,5 euros aos utilizadores que parqueiem nas "mais de 30 zonas de estacionamento indicados pela Câmara Municipal da Maia".

"As cidades portuguesas, estão muito empenhadas em trazer novas soluções de mobilidade. A cidade da Maia e este Executivo têm desenvolvido diversas medidas importantes na descarbonização e na melhoria da mobilidade no concelho. Com o voto de confiança da Maia, Iremos trabalhar, daqui para a frente, em total sintonia com a autarquia para desenvolver novas soluções de mobilidade, tornar os hábitos e comportamentos da população mais sustentáveis e construir uma cidade do futuro", refere Felix Petersen, diretor geral da Flash para Portugal, citado no comunicado.